CATANIA – Nuova eruzione dal cratere Sud-Est dell’Etna, il vulcano più attivo d’Europa. L’attività è stata registrata delle telecamere di monitoraggio dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Su Twitter, gli utenti parlano di “fontane di lava” e “boati” e l’emissione di una colata.

Il fenomeno è concentrato nella zona alta e desertica del vulcano. Il sistema è carico di energia come dimostra l’alto livello del tremore dei condotti magmatici interni dell’Etna, come emerge dal sito dell’Osservatorio etneo dell’Ingv di Catania. Le eruzioni dell’Etna possono avvenire in due aree principali: in zona sommitale, e sui fianchi del vulcano.

In ogni caso la nuova fase eruttiva non impatta sull’attività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

In una nota l’Ingv fa sapere che “continua l’intermittente attività esplosiva al Nuovo Cratere di Sud-Est dell’Etna, che è iniziata il 14 luglio. Molte esplosioni lanciano modeste quantità di materiale incandescente e tutte producono piccoli sbuffi di cenere. Non si nota alcuna tendenza chiara in questa attività, né in aumento né in diminuzione, e l’ampiezza del tremore vulcanico si attesta su livelli medi-bassi”. (Fonte Ansa)