Ettore Rosboch, morto il padre di Gloria Rosboch: la professoressa uccisa nel 2016 da un suo ex allievo

E’ morto ieri, lunedì 1 novembre, Ettore Rosboch, il padre di Gloria Rosboch, la professoressa 49enne di Castellamonte, Torino, uccisa nel 2016 da un suo ex alunno.

Ora Ettore Rosboch sarà sepolto accanto a sua figlia

“Ha raggiunto la sua amata Gloria”. Questa è la frase che compare sul manifesto funebre per Ettore, che è stato sempre presente alle udienze del processo per dare giustizia a Gloria. Ora Ettore Rosboch, sarà sepolto accanto alla sua unica figlia. Per l’omicidio di Gloria Rosboch, lo ricordiamo, è stato condannato in via definitiva a 30 anni di carcere Gabriele Defilippi, l’ex allievo che la strangolò dopo averla raggirata per portarle via 187 mila euro.

L’omicidio di Gloria Rosboch

La vicenda, come detto, risale al 2016. Secondo l’accusa, dietro l’omicidio c’era un raggiro: Defilippi, suo ex allievo, la convinse a versargli 187 mila euro in cambio della promessa di una nuova vita, in Costa Azzurra. Quando la donna – come ricostruito dalle indagini – si rese conto che erano parole al vento, chiese la restituzione della somma. Poco dopo si persero le sue tracce. E il suo corpo fu ritrovato il 19 febbraio del 2016, l’autopsia rilevò che era stata strangolata. Defilippi, giovane amante dei travestimenti, con una quindicina di profili su Facebook, ammise di aver ucciso la donna.