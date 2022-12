Eurofighter esploso in volo: video mostra il bagliore in aria. E’ stato recuperato dalle squadre dei Vigili del fuoco il corpo senza vita di Fabio Antonio Altruda, il pilota del caccia militare Eurofighter del 37mo stormo, precipitato nella serata di ieri mentre stava facendo rientro da una missione alla base di Trapani Birgi.

Eurofighter esploso in volo

Bisognerà attendere l’esame dei dati contenuti nella scatola nera per capire cosa è successo alle 18 di ieri sera. L’ipotesi più probabile al momento è che l’aereo sia esploso in volo. A questo riguardo vanno infatti segnalate le immagini filmate da una telecamera di sorveglianza di un’abitazione della zona. Nelle immagini si vede nitidamente il lampo in aria del caccia, che volava, armato, insieme a un altro velivolo.

Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Locogrande, a pochi chilometri a nord di Marsala, dove l’aereo si è schiantato. Le ricerche, svolte con l’ausilio di palloni illuminanti, sono state condotte dai vigili del fuoco del nucleo Nbcr che hanno individuato, unitamente a un team dell’Aeronautica militare, i resti del caccia nell’alveo di un fiume.

Fabio Antonio Altruda un pilota “combat ready”

Altruda era entrato in Aeronautica militare con il corso regolare Ibis 5/o dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli nel 2007. Pilota ‘combat ready’ su velivolo Eurofighter, in forza al 37mo Stormo di Trapani dal marzo del 2021, aveva all’attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato.