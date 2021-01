Euroma 2, ragazzini assembrati al centro commerciale per l’uscita delle nuove Nike

Decine di ragazzini dall’alba si sono messi in fila al centro commerciale Euroma2 per l’uscita delle nuove sneakers della Nike. Inevitabilmente nel corso delle ore si sono creati diversi assembramenti.

Le immagini, diffuse dal canale social Welcome to Favelas, sono diventate virali in poco tempo.

Tutti, raccontano i testimoni, avevano la mascherina ma di certo il distanziamento sociale non è stato rispettato.

Cina, lavoratori uiguri costretti a raccogliere a mano il cotone in condizione di schiavitù

Nella regione dello Xinjiang, Cina, più di mezzo milione di lavoratori uiguri sono costretti a raccogliere a mano il cotone in condizioni di totale schiavitù.

E’ quanto emerge dal rapporto del Center for Global Policy, think-thank con sede a Washington.

Nel rapporto c’è scritto che nel 2018 circa 570.000 persone nelle tre regioni a maggioranza uigura dello Xinjiang sono state inviate a raccogliere il cotone.

La raccolta fa parte di un programma di trasferimento forzato del lavoro gestito dallo stato.

Secondo un rapporto di marzo dell’Australian Strategic Policy Institute, diversi marchi internazionali tra cui Adidas, Gap e Nike sono stati accusati di utilizzare il lavoro forzato degli uiguri nelle loro catene di fornitura tessile.

Gli attivisti hanno affermato che la regione abitata dai musulmani ospita una vasta rete di campi di internamento. Qui sono imprigionate non meno di un milione di persone.