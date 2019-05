Brusasco, muore soffocato da un pezzo di pane mentre andava a votare

ROMA – E’ morto soffocato da un pezzo di pane mentre stava andando a votare per le elezioni europee.

È morto così, Domenico Antonicelli, 84 anni, di Brusasco. Tutto è avvenuto domenica 26 maggio, poco dopo le 12,30 in via Del Tolmino, a Brusasco, in provincia di Torino. Malgrado l’arrivo dei soccorsi per il pensionato non c’è stato nulla da fare.

Come racconta la “Stampa” Domenico Antonicielli era seduto sul sedile posteriore della Fiat Panda condotta dalla cognata. Sul sedile davanti era seduta la moglie. Si stavano recando a votare e in auto stavano raggiungendo il seggio di frazione Marcorengo. A lanciare l’allarme sono state proprio la cognata e la moglie. Fonte: La Stampa.