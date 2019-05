Seano (Prato), 72enne muore per infarto al seggio

ROMA – Una donna di 72 anni è morta per un infarto mentre si trovava in un seggio di Seano, in provincia di Prato. Tutto è successo domenica 26 maggio. Il seggio è quello della scuola elementare “Quinto Martini” in via fratelli Giannini.

La settantaduenne era andata al seggio per votare per le elezioni Europee insieme ad alcuni parenti quando, all’improvviso, è crollata a terra. Trasferita d’urgenza in ospedale, per l’anziana purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Ul medico – come racconta “La Nazione” – ha portato avanti una lunga rianimazione e il cuore della signora ha mostrato segni di ripresa perciò c’è stato il trasferimento al pronto soccorso di Prato. In ospedale però le condizioni della pensionata si sono nuovamente aggravate ed è deceduta.

Fonte: La Nazione.