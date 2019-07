PIACENZA – Il campione di motonautica Alex Cremona è gravemente ferito, dopo essersi schiantato con il suo motoscafo contro la riva durante una corsa in riva al Po, nella bassa piacentina, nel comune di Monticelli, durante il Gp europeo di motonautica.

Cremona tava gareggiando nel gp motonautico europeo F250 sul Po quando, forse per un guasto tecnico, avrebbe perso il controllo del motoscafo per schiantarsi contro la riva. E’ stato portato in volo al Maggiore di Parma a bordo dell’elicottero.

La gara che prevedeva competizioni di motonautica ad altissimo livello, è stata quindi sospesa dai commissari. Cremona ha riportato diversi traumi e lesioni: le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche il sindaco di Monticelli, Gimmi Distante.

Fonte: Ansa, Il Piacenza