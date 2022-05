Eva Henger operata per rischio setticemia a un braccio, è stata trasferita a Roma per altri interventi

La showgirl è rimasta vittima di un incidente mentre si trovava in compagnia del marito Massimiliano Caroletti. La notizia è stata fornita dall’esperto di gossip Alessandro Rosica e confermata dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

La 49enne e il marito hanno avuto il grave incidente nella giornata di ieri, 28 aprile 2022. I due stavano viaggiando nei pressi di Kaposvar in Ungheria. L’incidente ha causato la morte di una coppia di anziani. La Henger e il marito hanno riportato serie ferite.

Eva Henger operata in Ungheria per rischio setticemia a un braccio