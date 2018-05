VENEZIA – Eva Pevarello, l’ex cantante e concorrente di X-Factor, è stata aggredita a Venezia da una sconosciuta.

La 27enne artista di Thiene, in provincia di Vicenza, era in gita con alcune amiche per un addio al nubilato quando, mentre era seduta su un ponticello sui canali, è stata aggredita.

“Sono stata avvicinata da questa donna che ci ha intimato di alzarci perché a suo dire non potevamo stare sedute lì – ha raccontato l’artista alla stampa locale – Al mio contestarle quella richiesta senza senso, mi sono sentita sferrare un pugno ad una spalla e mi ha presa per il collo per allontanarmi. Ho avuto la prontezza di non reagire per evitare di far degenerare le cose e rovinare la festa alla mia amica, ma sono rimasta colpita dal gesto violento di questa donna”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play