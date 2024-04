E’ stato raggiunto dai vigili del fuoco l’altro detenuto evaso stamattina con un compagno dall’Istituto Penale Minorile di Caltanissetta. Il diciassettenne, un giovane marocchino, era salito sul tetto del Provveditorato agli studi dove è stato raggiunto dai pompieri.

L’altro ragazzo, un egiziano, era stato preso un’ora prima nel corso di un posto di blocco della polizia che da questa mattina, insieme ai carabinieri e alla polizia penitenziaria, era impegnata nella ricerca dei due diciassettenni che erano stati arrestati per una rapina. Le forze dell’ordine hanno cinturato la zona del Provveditorato degli studi dove si trova anche il liceo scientifico. I ragazzi, che hanno filmato le scene dalle loro aule, sono usciti prima dalla scuola in via precauzionale.