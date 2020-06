Evasione dal carcere di Rebibbia (Roma): due rom in fuga dopo aver scavalcato il muro di cinta (Foto Ansa)

ROMA – Due detenuti rom sono evasi dal carcere romano di Rebibbia nella mattinata di mercoledì 3 giugno. A darne notizia è il sindacato di Polizia penitenziaria Sappe.

I due uomini sono fuggiti dopo avere scavalcato il muro di cinta, usando una manichetta dell’acqua, favoriti dal probabile mancato funzionamento del sistema anti-scavalcamento. Favoriti anche dal fatto che non ci sono le sentinelle della Polizia penitenziaria sul muro di cinta.

I due, un 40enne e un 46enne, si sono calati dal muro di cinta con una corda eludendo la vigilanza. Il primo era in carcere con l’accusa di furto, riciclaggio, lesioni e falso materiale. Il 46enne era invece a Rebibbia per ricettazione, falso materiale, false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Sui fatti indaga la polizia di stato. Attenzione massima ai campi nomadi di via Salviati e via di Salone. Monitorati, secondo quanto si apprende, anche gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino

Secondo Donato Capece, segretario del sindacato, si tratta di “un fatto grave, che è conseguenza di una sottovalutazione degli allarmi lanciati dal Sappe negli ultimi giorni”.

“Questa evasione – aggiunge – è la conseguenza dello smantellamento delle politiche di sicurezza dei penitenziari e delle carenze di organico della Polizia, che ha 7mila agenti in meno”.

“Non più tardi dello scorso 28 maggio, il Sappe – prosegue – aveva indirizzato ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria nazionale e del Lazio una dettagliata nota proprio sulle criticità della Casa di reclusione di Rebibbia”.

Evasione dal carcere di Rebibbia, la nota del Sappe.

Nella nota, il Sappe denunciava già la grave carenza di personale che continua ad affliggere la casa di reclusione romana:

“E’ bene ricordare come il Decreto ministeriale 2 ottobre 2017 ha previsto, per la casa di reclusione di Roma, una dotazione organica di 196 agenti.

A fronte di una presenza effettiva complessiva nei diversi ruoli di 150 unità (ovvero 46 poliziotti in meno con una carenza che supera il 25% del previsto).

E ancora, sui 150 poliziotti ivi in servizio ben 81 unità hanno più di 50 anni, 37 sarebbero fruitori di permessi legge 104/92 e circa 10 unità saranno quelle che andranno in quiescenza durante l’anno in corso”. (Fonte Agi).