Si è costituito la mattina di martedì 31 agosto Giuseppe Antonio De Noja, il pregiudicato barese di 28 anni evaso dal carcere di Trani lo scorso 26 agosto insieme ad un altro detenuto. Lo rende noto il difensore, l’avvocato Massimo Roberto Chiusolo, che ha accompagnato De Noja negli uffici della Questura di Bari per costituirsi.

Evasione dal carcere di Trani, si costituisce Giuseppe Antonio De Noja

De Noja era in carcere dal 2017 per una serie di rapine commesse ad alcuni distributori di benzina alla periferia nord di Bari e in alcuni Comuni della provincia. Adesso risponde anche di evasione.

Ancora ricercato l’altro detenuto evaso, Daniele Arciuli

È ancora ricercato l’altro detenuto evaso, Daniele Arciuli, 22 anni, di Bari, che era in carcere dal 2015 per l’omicidio di Gaetano Spera, ucciso il 25 marzo 2015 nella villa comunale di Giovinazzo (Bari), quando Arciuli era minorenne.

La Procura ha aperto un’inchiesta subito dopo la fuga dei due dal carcere e le foto segnaletiche dei due evasi sono state diffuse in tutta Italia, anche se le ricerche si sono concentrate in particolare vicino tra Bari, Andria e Trani.

Il 28 agosto un altro detenuto ha tentato l’evasione dal carcere di Trani ma è stato bloccato dagli agenti di polizia penetenziaria mentre scavalcava il muro di cinta.