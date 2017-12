Pensioni, banche e migranti. Se governo avesse fatto come grida la gente...

ROMA - Pensioni, banche e migranti. Se governo avesse fatto quel che grida la gente... Vediamo un po' quel che sarebbe successo. Pensioni, la gente grida che vuole tornare a quando si andava in pensione a 60 anni o giù di lì. Magari 62 anni di età per andare in pensione ma non di più. E 62 o quel che è da mettere insieme con qualche "aiutino" di contributi figurativi.