AMALFI – E’ morto per un malore improvviso il 34enne Fabio Borgese. Una morte prematura e forse anche per questo ritenuta sospetta dai carabinieri di Amalfi che hanno avviato subito un’indagine ottenendo dalla procura il sequestro della salma. Una morte improvvisa a cui gli amici ancora stentano a credere. Perché Fabio era uno sportivo. Un atleta di canottaggio e di calcio a 5.

Borgese lascia la giovane moglie e una bimba di appena un anno e mezzo. Per ora i funerali sono stati rimandati per ulteriori indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi per chiarire le cause del prematuro e drammatico decesso