Una storia straziante quella che arriva dall’Argentario. Fabio Pareti, un architetto di 56 anni, è scomparso quattro giorni dopo che sua moglie Margherita, chiamata da tutti Margie, 10 anni più giovane di lui, era morta venerdì a causa di una lunga malattia.

Pareti è tornato a casa dopo la cremazione ed è morto per un malore. L’uomo non avrebbe retto alla scomparsa della consorte. Fabio e Margherita avevano una figlia che ora è rimasta sola: Mia, di appena 10 anni.

Fabio Pareti muore per un malore 4 giorni dopo la moglie

I due vivevano in località Grottino nel comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto. Franco, dopo la laurea a Firenze aveva deciso di tornare in Maremma.

Il sindaco Franco Borghini si è detto “incredulo” per quanto accaduto e si è stretto intorno alla famiglia. Messaggio di cordoglio anche dall’ordine degli architetti.

Fabio e Margherita erano molto legati. Avevano un profilo Facebook condiviso che Franco aveva deciso di mantenere aperto anche dopo la morte della compagna. A proposito della pagina Facebook, Pareti aveva scritto: “Non verrà chiuso né cambierà nome, – aveva scritto – ma anzi sarà ancora più attivo, sempre nel ricordo di Margie. Logicamente chi scriverà sarà solo Fabio ora. Fabio che è sempre stato poco social, ma che grazie a lei è anche un po’ cambiato

Il ricordo degli amici della coppia

Ora gli amici della coppia hanno invaso quella pagina con ricordi, incredulità e tanto dolore per la scomparsa dei due: “Fabio, ma che hai combinato? Ci hai lasciato tutti senza parole. In tanti ti stanno scrivendo che adesso ti sarai ricongiunto a Margie ma io sono certa, conoscendola, che una volta arrivato lassù l’avrai trovata incazzata nera e ti sarai beccato anche una bella ramanzina! Mi pare già di sentirla! Non doveva di certo andare così”.

“Non riesco a vedere giustizia nella morte di un amico, che dopo aver perso la moglie per una malattia venerdì, oggi il cuore, quel cuore cosi grande e pieno di amore correttezza gentilezza, lo ha abbandonato”.

E ancora: “NO NO NO NO. Qualcuno mi dica se puo essere giusta la vita perche io adesso non so piu a cosa pensare se non al DOLORE immenso che ho dentro. Non riesco a vedere giustizia nella morte di un AMICO, che dopo aver perso la moglie per una malattia venerdi, oggi il cuore, quel cuore cosi grande e pieno di amore correttezza gentilezza, lo ha abbandonato. Ditemelo perche io non trovo ragioni se non il DOLORE. I parenti te li ritrovi gli amici te li scegli, e noi ci eravamo scelti 45 anni fa. Quegli amici che se anche non li senti o vedi per anni poi ti incontri per caso fuori dal Comune e tutto ricomincia come non si fosse mai interrotto (…) MI MANCHI MI MANCHI MI MANCHI AMICO MIO…”.