Fabio Tucciariello, emessi 29 Daspo contro i tifosi coinvolti nell’agguato

ROMA – Sono complessivamente 29 i Daspo, compresi tra un anno e otto anni, emessi nei confronti dei tifosi coinvolti nell’agguato in cui è morto il supporter della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello, di 39 anni, investito lo scorso 19 gennaio, a Vaglio Basilicata.

Per il supporter del Melfi, Salvatore Laspagnoletta, di 30 anni alla guida dell’auto che ha investito Tucciariello attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario, è stato disposto un Daspo di cinque anni. Un Daspo di cinque anni è stato disposto anche per un minorenne, tifoso della Vultur e presente sul posto dell’agguato, mentre per i due supporter del Melfi presenti nell’auto di Laspagnoletta (non destinatari di nessuna misura cautelare) è stato disposto un Daspo di un anno. Per uno dei tifosi della Vultur, infine, il Daspo è di otto anni, in quanto destinatario precedentemente di un altro Daspo. “Abbiamo notificato oggi i provvedimenti – ha detto il Questore di Potenza, Isabella Fusiello – anche ai due occupanti dell’auto di Laspagnoletta, con una durata inferiore ma erano con il guidatore, e ritengo che almeno un minimo di responsabilità ci sia: le durate dei Daspo, in ogni caso, variano a seconda della gravità dei comportamenti”.

Fonte: Ansa.