Una donna di 62 anni è morta nel pomeriggio di ieri, a Fabriano (Ancona), investita da una minicar condotta da un ragazzo poco più che maggiorenne. L’incidente è avvenuto lungo via don Minzoni, nel tratto in discesa, attorno alle 16.20. La vittima è del posto. Un passante ha chiamato i soccorsi e la polizia locale si è recata sul posto per gli accertamenti. Inutili i soccorsi del 118 che aveva allertato anche l’eliambulanza.

La vittima dell’incidente a Fabriano

La vittima dell’incidente stradale è Stefania Stroppa, 62 anni. Secondo una prima ricostruzione, – i fatti sono ancora al vaglio della polizia locale – la donna si trovava sul marciapiede in via Don Minzoni quando è stata centrata dalla minicar condotta da un giovane del posto che avrebbe perso il controllo del mezzo dopo un rettilineo e una semicurva. L’auto sarebbe salita sul marciapiede, investendo la donna e facendola cadere in terra. La 62enne è morta sul colpo.

Il precedente

Si tratta del secondo investimento mortale a Fabriano in tre settimane. Il 28 luglio, ad essere stata investita nei pressi del ponte della Stazione in viale Stelluti Scala, la 73enne Maria Cristina Fiorani. Anche in questo primo caso, i soccorsi erano rivelati inutili. La donna, residente a Falconara Marittima, era morta sul colpo per il forte impatto con l’auto e con l’asfalto.