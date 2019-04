MILANO – Fabrizio Corona deve restare in carcere e deve scontare di nuovo i cinque mesi trascorsi in affidamento terapeutico, che non sono stati ritenuti validi. E’ quanto ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha così revocato l’affidamento terapeutico per l’ex agente fotografico, tornato in carcere il 25 marzo scorso.

Il Tribunale ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato generale Nunzia Gatto, numero due della Procura generale milanese. Per Corona, quindi, il fine pena si allunga di un altro anno.

Corona aveva chiesto ai giudici un’altra possibilità nell’udienza di discussione a porte chiuse. La sua difesa puntava ad un nuovo affidamento terapeutico con una serie di restrizioni, tra cui la frequentazione costante di una comunità terapeutica.

In particolare, la difesa di Corona avrebbe voluto ottenere un affidamento cosiddetto ‘semi-residenziale’, ossia con la possibilità per lui di dormire a casa, ma con l’obbligo di frequentare costantemente, almeno tre giorni a settimana, una comunità terapeutica. Una sorta di affidamento ‘restrittivo’ che non prevedrebbe, almeno in un primo periodo, nemmeno la possibilità per lui di tornare a lavorare nel suo ambiente. Nei giorni scorsi, infatti, lo stesso avvocato Chiesa aveva chiarito che Corona è pronto a comprendere che d’ora in avanti non potrà più lasciarsi andare ad “eccessi e a comportamenti sopra le righe”. I giudici, però, hanno deciso diversamente. (Fonte: Ansa)