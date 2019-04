MILANO – Fabrizio Corona deve restare in carcere e deve scontare di nuovo i cinque mesi trascorsi in affidamento terapeutico, che non sono stati ritenuti validi. E’ quanto ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha così revocato l’affidamento terapeutico per l’ex agente fotografico, tornato in carcere il 25 marzo scorso.

Il Tribunale ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato generale Nunzia Gatto, numero due della Procura generale milanese. Per Corona, quindi, il fine pena si allunga di un altro anno.

Nell’udienza di martedì scorso davanti ai giudici la Procura generale aveva chiesto che all’ex ‘re dei paparazzi’ venisse definitivamente revocato l’affidamento per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina che gli era stato concesso nel febbraio 2018 e che poi è stato sospeso lo scorso 25 marzo, quando l’ex agente fotografico è tornato di nuovo a San Vittore. Richiesta accolta dai giudici.

In più, l’Avvocato generale Nunzia Gatto, che già nei mesi scorsi più volte aveva chiesto che l’ex ‘fotografo dei vip’ tornasse in carcere, ha chiesto che il tempo trascorso in affidamento da Corona venisse, in sostanza, annullato e non valesse come pena scontata. I giudici col provvedimento, da poco inoltrato ai legali di Corona, hanno calcolato in circa cinque mesi il periodo di affidamento non ritenuto valido, a partire, in pratica, dallo scorso novembre fino a fine marzo.

Gli avvocati difensori di Corona puntavano sulla concessione di un nuovo affidamento terapeutico, questa volta con una serie di restrizioni, tra cui la frequentazione costante di una comunità. In particolare, la difesa di Corona voleva ottenere un affidamento cosiddetto ‘semi-residenziale’, ossia con la possibilità per lui di dormire a casa, ma con l’obbligo di frequentare costantemente, almeno tre giorni a settimana, una comunità terapeutica.

L’affidamento era stato sospeso a fine marzo su decisione del giudice Simone Luerti per una lunga serie di violazioni delle prescrizioni. In particolare, per la sua “insofferenza” alle regole e per la “incomprensione” da parte sua della misura dell’ affidamento, manifestata dall’ex ‘re dei paparazzi’ sia in un video su Instagram sia in un’intervista di fine febbraio. Il giudice aveva anche segnalato che il comportamento di Corona nei confronti di Riccardo Fogli, ossia l’aver parlato di un presunto tradimento della moglie dell’ex componente dei Pooh durante la trasmissione L’isola dei famosi, non era strato “congruo”. (Fonte: Ansa)