Fabrizio Corona e caso Genovese: è dietro Ylenia e Martina? Triangolo con Giletti e i sospetti della Procura

Che c’entra Fabrizio Corona con il caso di Alberto Genovese? La Procura di Milano, che indaga sui festini di Genovese, ipotizza che ci sarebbe Corona dietro Ylenia e Martina. Cioè Ylenia Demeo e Martina Facchini. Le due ragazze che sono andate in tv (da Giletti) a parlare dei festini cui avrebbero partecipato.

Proprio Non è l’Arena è la trasmissione che sta battendo il ferro sulle feste a Terrazza Sentimento. L’attico di Milano in cui Genovese avrebbe organizzato le sue feste. E alcune partecipanti alle feste sostengono di essere state violentate (e drogate). Motivo per cui se ne stanno occupando i giudici.

Ma che c’entra Corona? Corona è attualmente ai domiciliari. I giudici temono che la sua professione possa portarlo a non rispettare sempre le misure restrittive cui è sottoposto.

Fabrizio Corona “fa il giornalista, fa il suo mestiere, un lavoro onesto, non è possibile che quando si parla di lui se ne parla sempre come se fosse Belzebù”. Lo ha spiegato l’avvocato Ivano Chiesa in relazione alle segnalazioni arrivate al Tribunale di Sorveglianza per eventuali valutazioni sul comportamento dell’ex agente fotografico.

Fabrizio Corona e il ruolo con Ylenia Demeo e Martina Facchini

Corona sta scontando il cumulo pene in detenzione domiciliare. Secondo i giudici si starebbe occupando di due delle presunte vittime che hanno denunciato Alberto Genovese. La Procura che indaga sul caso Genovese ha informato gli uffici della Sorveglianza.

Corona, a suo dire, si occuperebbe “professionalmente” delle due ragazze, Ylenia Demeo e Martina Facchini. Ragazze che hanno rinunciato all’anonimato e sono state intervistate e fotografate da alcuni media (tra cui Non è l’Arena su La7).

Corona, Ylenia e Martina: la spiegazione dell’avvocato

Ragazze che sono assistite dall’avvocato Chiesa che ha fatto sapere che non c’è alcuna “regia occulta” dell’ex ‘fotografo dei vip’ sulle due giovani. L’ex agente fotografico “lavora per Athena – ha detto – che fornisce contributi giornalistici, se mi dicono quale mestiere deve fare glielo faccio fare, fa un lavoro onesto e si attiene alle prescrizioni”.

Corona, ha chiarito il legale, “sta a casa, va al Sert e per altre uscite chiede le autorizzazioni, ma non può più andare in tv perché il giudice glielo ha negato”. Per lui è fissata un’udienza alla Sorveglianza per il 17 febbraio.

I giudici dovranno decidere se dovrà tornare in carcere o se proseguirà il “differimento pena”, concesso per la sua “patologia psichiatrica” e che nel dicembre 2019 lo ha fatto passare da San Vittore ad un istituto di cura e poi a casa in detenzione domiciliare. La Procura generale sarà chiamata ad esprimere un parere in udienza e in precedenza ha sempre chiesto che tornasse in carcere per violazioni delle prescrizioni.