ROMA – Fabrizio Corona il 29 marzo festeggia i suoi 45 anni in carcere. Un compleanno lontano dal figlio Carlos, per l’ex re dei paparazzi che il 25 marzo è tornato in prigione a San Vittore. Il tribunale di Sorveglianza di Milano infatti ha sospeso l’affidamento terapeutiche che gli era stato concesso presso una comunità per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina.

Come rivelato da Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5, lo scorso lunedì a Corona è stato concesso di attendere che il figlio Carlos tornasse da scuola prima di essere portato in prigione e poterlo così abbracciare un’altra volta.

In molti hanno fatto gli auguri all’ex fotografo dei vip su Instagram, incoraggiandolo ad andare avanti. E in molti hanno pensato proprio al figlio, scrivendo commenti come: “Il tuo pensiero è per Carlos, avresti voluto passare il tuo compleanno con lui” o “Un giorno che tu avresti immaginato diverso, in libertà, insieme a tuo figlio”.

Poco prima di tornare in carcere, Corona in una intervista a Telelombardi aveva parlato di sé in terza persona, spiegando di non avere rimorsi per quello che ha fatto nella sua vita: “Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così”. (Instagram)