Fabrizio Corona positivo al coronavirus: “Febbre alta per tre giorni” (Ansa)

Fabrizio Corona è positivo al coronavirus. L’annuncio social dell’ex fotografo dei vip

Anche Fabrizio Corona è positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso sui social.

In un post l’ex fotografo dei vip ha spiegato di aver avuto “la febbre alta, a 39, per tre giorni”, avvertendo tutte le persone che ha incontrato inclusi i giornalisti in tribunale a Milano che lo hanno intervistato martedì scorso.

La storia su Instagram

In una storia su Instagram pubblicata giovedì 15 ottobre, Corona aveva detto: “38 di febbre incazz*** nero ma mi alleno come quando superavo i momenti difficili in galera. Malato ma a casa a lavorare”.

Nella storia aveva mostrato anche mentre faceva il tampone, tra un colpo di tosse e l’altro. Oggi ha svelato il risultato del test. (Fonte: Ansa)