MILANO – Per Fabrizio Corona il processo diventa uno show e si affida addirittura ai pr. L’ex re dei paparazzi ha infatti incaricato l’agenzia di comunicazione che cura l’immagine di personaggi come Elenoire Casalegno, Aida Yespica e Claudia Galanti, di fare da ufficio stampa per le udienze in cui è imputato.

Corona si affida alla società milanese Match Picture, che a tutti i giornalisti che si occupano dei suoi processi ha inviato una mail per ricordare che martedì l’ex re dei paparazzi dovrà affrontare una nuova udienza davanti alla sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano per il sequestro dei 1,7 milioni di euro, trovati in parte a casa di una sua collaboratrice in parte in due cassette di sicurezza in Austria, e del suo appartamento in via De Cristoforis, a pochi passi dalla movida di Corso Como.

“Prosegue il processo contro Fabrizio Corona, per il sequestro della sua casa e per i redditi non dichiarati – fa sapere l’agenzia di comunicazione nella nota – L’udienza si terrà domani, martedì 19 dicembre, davanti alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Ci saranno importanti novità”.