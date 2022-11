Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio lancia l’allarme: “Il 94% dei Comuni è a rischio frane, alluvioni ed erosioni costiere”. In un’intervista a La Stampa, Curcio, dopo la frana che ha fatto (al momento) sette vittime a Casamicciola, sull’isola di Ischia, avverte che “l’abusivismo edilizio costituisce sicuramente un problema, ma in tante altre zone pur mancando costruzioni abusive si verificano comunque dei disastri ambientali”.

Tutta Italia a rischio frane e alluvioni

“A Ischia c’è un abusivismo acclarato e quindi il rischio è maggiore – afferma Curcio -. Ma spesso capita che si verifichino delle pianificazioni edilizie sbagliate, nonostante siano in regola con la legge, in aree dove la natura reclama i suoi spazi”. Il pericolo riguarda 7.400 centri: “Dobbiamo quindi potenziare la prevenzione strutturale migliorando opere come la costruzione di argini dei fiumi, vasche di espansione, briglie per far defluire l’acqua. Ma è altrettanto necessario un comportamento umano che tenga conto delle allerte meteo e delle criticità che vengono segnalate”.

L’appello di Curcio

A questo proposito, secondo Curcio, si dovrebbe lavorare sul “rapporto tra i cittadini e le istituzioni per la gestione del rischio. Pensiamo al Covid: la popolazione si è affidata alle istituzioni per affrontare l’emergenza. Ma sul rischio c’è diffidenza: uno, ad esempio, non vuole rinunciare a usare l’automobile dimenticando che la natura reclama attenzione. Bisogna rispettare di più il rischio e non cedere ad atteggiamenti irresponsabili”.

Forse dovresti anche sapere che…