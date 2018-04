ROMA – Roma intitolerà una strada sull’Aventino a Fabrizio Frizzi.

L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità, con 30 voti favorevoli, una mozione presentata da Fratelli d’Italia e dalla lista civica Con Giorgia che prevede l’impegno per la sindaca Virginia Raggi e la Giunta a porre in essere le iniziative necessarie per l’intitolazione all’ex conduttore Rai di un toponimo nella zona Aventino-Giardino degli Aranci.

“Esprimiamo viva soddisfazione. La mozione ha ricevuto il voto favorevole di tutte le forze politiche e prevede di applicare la deroga ai dieci anni dalla scomparsa come previsto per le persone benemerite quale senza dubbio è stato Fabrizio Frizzi. Un grande uomo di spettacolo e ancor più un grande uomo di solidarietà al quale tutti i romani e gli italiani hanno tributato un enorme affetto in occasione della sua prematura scomparsa” dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista civica ‘Con Giorgia’.