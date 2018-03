ROMA – Uno contro l’altro in tv, uno a Mediaset e l’altro in Rai, ma grandi amici nella vita privata. La scomparsa prematura di Fabrizio Frizzi è stata un dolore per molti così come per l’amico “rivale” Gerry Scotti che ha affidato le sue parole di addio ad una lettera pubblicata sul quotidiano la Stampa.

“Caro amico ti scrivo, e sinceramente non avrei mai pensato di scriverti le cose che sto per dirti”. Inizia così la commovente missiva di Gerry Scotti. Il conduttore Mediaset ricorda l’amicizia nata a colpi di sms con il suo concorrente in Rai: “In bocca al lupo ma non esagerare perché dall’altra parte ci sono io”, gli scriveva Frizzi. E poi auguri semplici ma affettuosi ad ogni festività.

“Li ho conservati tutti – scrive Scotti – dai semplici auguri di Natale o di Pasqua, ai tuoi auguri per i miei sessant’anni, alle nostre prese in giro su quando cominciavano i nostri programmi: ‘In bocca al lupo ma non esagerare perché dall’altra parte ci sono io’. E per finire quelli molto stringati, ma colmi di affetto, di quando è iniziata la tua malattia ed insieme è iniziata la tua lotta per stare attaccato a questa vita”.

Gerry Scotti non manca di sottolineare la profondissima stima che nutriva per Fabrizio Frizzi: