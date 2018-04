SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Niente statua in memoria di Fabrizio Frizzi a San Giovani Rotondo (Foggia). L’amministrazione nega di aver mai dato qualunque autorizzazione allo scultore Michele Miglionico o ad altri per realizzarla. La smentita arriva dal sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla:

“L’amministrazione di San Giovanni Rotondo non ha mai autorizzato la collocazione della statua in bronzo di Fabrizio Frizzi nei pressi del parco Carmelo Durante e non ha mai ricevuto alcuna richiesta né di patrocinio né di sostegno all’iniziativa da parte del comitato promotore. Non è un atteggiamento ostativo verso la figura del noto presentatore, recentemente scomparso, o verso i suoi familiari, ma un richiamo al rispetto del nome della città di San Giovanni Rotondo, accostato a iniziative che sono personali, sporadiche e probabilmente finalizzate solo a un ritorno mediatico”.

Prosegue il sindaco, smentendo le voci diffuse dalla stampa dopo la dichiarazione di Miglionico:

“Rispettiamo la memoria di Frizzi e il dolore dei suoi familiari, ma chiediamo stesso rispetto – aggiunge il sindaco – per la nostra città che non vuole diventare protagonista del circo mediatico di rotocalchi e notizie sensazionalistiche. Siamo pronti a incontrare i familiari di Frizzi e lavorare con loro per trovare modo e maniera di ricordarlo, anche per le sue visite ai luoghi di san Pio, ma la città di San Giovanni Rotondo non presta il fianco a operazioni di chi cerca facile visibilità speculando sul dolore e il ricordo di chi non è più. Per questo – conclude il sindaco – invito il comitato promotore ad abbassare i toni e a mettersi a disposizione senza fughe in avanti o dichiarazioni per ottenere l’attenzione dei media”, conclude Cascavilla.