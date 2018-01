ROMA – Facebook blocca il profilo di Luca Borgoni, morto a luglio, che la madre Cristina Giordana continuava ad aggiornare. Facebook non poteva fare altrimenti, ma per la povera mamma che, dopo la morte del figlio Luca, aveva continuato a tenere in vita il suo profilo, è stata un’altra mazzata psicologica. Cristina Giordana s’è vista infatti bloccare il profilo fb – in verità senza essere avvertita -, profilo trasformato in una sorta di pagina commemorativa di Luca Borgoni che a luglio ha perso la vita scivolando sul Cervino. A soli 22 anni.

La madre Cristina, non rassegnandosi alla tragica perdita, aveva anche discusso in rete la sua tesi di laurea in biologia che stava per concludere. A ottobre i suoi amici avevano aggiornato il profilo postando una sua foto sulla vetta del Dhaulagiri in Nepal. Cristina aveva trovato nella quotidiana cura del profilo – rispondeva a messaggi, postava foto, interveniva a nome del figlio – una specie di antidoto al suo dolore. L’estensione tecnologica di una esistenza spezzata.