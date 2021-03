Faenza, Ilenia Fabbri: oggetti rubati dalla sua tomba, la denuncia del fidanzato Stefano Tabanelli su Facebook. Ignoti hanno rubato alcuni oggetti dalla tomba di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio scorso nella sua abitazione di via Corbara a Faenza, nel Ravennate.

A lamentarlo attraverso un post sul proprio profilo Facebook, è stato il compagno della defunta, il faentino Stefano Tabanelli.

“Vorrei ringraziare colui o colei – si legge nel post in questione – che oggi nella tomba di Ilenia Fabbri la mia futura moglie” ha asportato “il cuore di ceramica, il gattino di ceramica, un cuoricino di legno, un piccolo vasetto a forma di anfora”. A questa persona si rivolge direttamente Tabanelli usando queste parole:

“Vorrei dirti quanto sei testa di cazzo e che fai proprio schifo, sei una persona di una tristezza incredibile non aggiungo altro”.

Come spiega l’Ansa, per il delitto della 46enne, si trovano in carcere il 53enne P.B. di origine cervese ma domiciliato nel Reggiano, sicario reo confesso. E il 54enne C.N. ex marito della vittima e inquadrato dalla polizia quale mandante.