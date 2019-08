RAVENNA – Un incendio si è sviluppato nella notte a Faenza, in provincia di Ravenna, nel magazzino di logistica Lotras in via Deruta. Sul posto sono arrivate molte squadre dei vigili del fuoco per cercare di contenere le fiamme che hanno toccato anche la vicina BitWaves Technology. Si sono sentiti molti scoppi a diversi metri di distanza. Sul posto anche Carabinieri e Polizia, che hanno tenuto lontano i curiosi, e il personale Arpae.

“L’acre fumo nero sprigionato dal rogo fa pensare stiano bruciando componenti e accessori auto in plastica stoccati nel magazzino. Uscire solo se necessario, chiudere le finestre, astenersi dal fare attività sportiva o recarsi nelle vicinanze per curiosare”, ha dichiarato il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi che chiede ai concittadini di uscire solo se strettamente necessario, di non avvicinarsi in alcun modo alla zona dell’incendio e di chiudere bene porte e finestre.

Nei commenti al post del sindaco alcune persone scrivono che l’alta colonna di fumo è visibile anche da Forlì. Numerose le foto condivise dagli utenti che mostrano una grossa nube scura che si leva verso l’alto. A causa dell’incendio che si è sprigionato nella notte in un magazzino della logistica la linea ferroviaria Faenza-Ravenna-Lavezzola, era stata inizialmente interrotta e sostituita da autobus alternativi. Poi è stata ripristinata. (fonte IL RESTO DEL CARLINO)