BENEVENTO – Incidente a Faicchio, in provincia di Benevento, la sera di lunedì 11 marzo. Un giovane di 27 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente lungo la strada statale Telesina, vicino alla pompa di benzina Roa, tra le uscite del centro titernino e Gioia Sannitica.

La vittima, di San Salvatore Telesino, viaggiava a bordo di una Fiat Punto con la figlia di otto anni. La bimba è rimasta gravemente ferita. Non sono gravi, invece, le condizioni dell’uomo che viaggiava in compagnia della moglie a bordo dell’altra auto coinvolta, un’Audi A3.

La coppia si è scontrata con la Fiat Punto per cause non ancora accertate. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Rummo” di Benevento. Non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Benevento, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. Il traffico lungo la Statale Telesina è rimasto interrotto per alcune ore.

Fonte: Agi