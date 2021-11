Falconara, 88enne morsa da un ratto mentre dorme a casa si risveglia insanguinata

Un’anziana è stata morsa da un ratto mentre dormiva. Tutto è avvenuto a Falconara, nelle Marche. La storia è raccontata dal Corriere Adriatico.

La storia raccontata dal Corriere Adriatico

Kamel Nedjma, questo il nome dell’anziana, è una franco-tunisina di 88 anni che da tempo vive a Falconara, in via Goito. La zona è urbana, ma il suo appartamento si trova al piano terra, con un piccolo giardino da dove probabilmente il ratto è arrivato.

Per l’anziana, una ex professoressa di francese in pensione, dopo le cure non è restato altro che tornare a casa.

Le parole dell’anziana

E anche il referto del pronto soccorso parla chiaro: "Morso di ratto al naso".