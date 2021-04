Falconara, acqua invece del vaccino, indagato medico di base. L’acqua al posto del vaccino: un medico di base di Falconara, 68 anni, è indagato per falso ideologico e lesioni personali commessi da pubblico ufficiale.

L’accusa è grave: avrebbe inoculato soluzione fisiologica (in pratica, acqua) al posto di vaccini anti Covid a propri ignari pazienti. Agli investigatori avrebbe detto che lo faceva per compiacere gli assistiti che lo pressavano per farsi vaccinare. Non ricorda a chi ha dato il vaccino Pfizer e a chi no,

Più di un sospetto lo aveva sollevato già per la riluttanza nel rilasciare le attestazioni del caso, quando lo faceva c’erano incongruenze, per esempio sulla data di richiamo.

La Polizia è stata nel suo ambulatorio dal quale “ha portato via il fascicolo dei vaccini“. Il medico ha circa 1.500 pazienti, per lo più anziani anche centenari, sostiene di aver vaccinato un centinaio di persone. Ma non ricorda – pare abbia distribuito la soluzione fisiologica un po’ tra tutte le fasce d’età – bene chi è rimasto scoperto.

Il capo della Squadra Mobile, il vice questore Carlo Pinto, vuol vederci chiaro: che fine hanno fatto i vaccini non inoculati. Non è che il medico se li sia venduti sottobanco?