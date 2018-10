FALCONARA – Incidente mortale a Falconara in provincia di Ancona. La sera di martedì 16 ottobre, in via Baldelli, un uomo di 77 anni ha perso la vita dopo lo scontro frontale avvenuto intorno alle 19,30 tra due auto. Ad essere finito sulla corsia opposta un furgoncino che ha travolto in pieno una Alfa Mito.

Tempestivi i soccorsi ma per l’automobilista a bordo dell’Alfa Romeo non c’è stato niente da fare. Inutili anche le pratiche rianimatorie durate più di mezz’ora. Sul posto il 118 i vigili del fuoco e i carabinieri. In gravi condizioni ma non in pericolo di vita un’altra persona di 49 anni portata all’ospedale di Torrette.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto nel comune di Falconara Marittima nel giro di 48 ore: poche ore prima era infatti avvenuto un investimento fatale su via Enrico Orlandini.