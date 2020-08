Falconara Marittima, operaio muore schiacciato da gru

Incidenti sul lavoro: a Falconara Marittima un operaio 59enne muore schiacciato da gru.

La gru si inclina, schiaccia e uccide un operaio. Tutto è avvenuto nella mattina di mercoledì 5 agosto nel cantiere del bypass ferroviario variante di Falconara Marittima (siamo quindi in provincia di Ancona).

Vittima dell’incidente un operaio 59enne originario di Palermo.

L’operaio, raccontano le cronache locali, stava movimentando una gru cingolata quando la stessa si è inclinata pericolosamente, schiacciandolo fatalmente all’altezza del tronco.

E’ possibile, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che l’uomo abbia provato a divincolarsi mentre la gru perdeva stabilità, restando schiacciato tra il mezzo (che si rovesciava in avanti) ed il terreno.

Le forze dell’ordine ora hanno anche posto sotto sequestro l’area ora per accertare eventuali responsabilità terze.

La salma ora è invece a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il cordoglio di Rete Ferroviaria Italiana e Italferr

Rete Ferroviaria Italiana e Italferr (Gruppo FS Italiane) in una nota “esprimono cordoglio e vicinanza ai familiari dell’operaio di una ditta appaltatrice deceduto nel cantiere per la realizzazione del by pass ferroviario della linea ferroviaria Orte-Falconara Marittima”.

“L’incidente – comunicano le società nella nota – è avvenuto in un’area delimitata e non interferente con la circolazione ferroviaria. Per accertare le cause dell’incidente è stata avviata un’inchiesta interna”. (Fonte: Ansa).