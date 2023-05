Fanno sesso in auto ma lui si scorda di tirare il freno a mano, coppia finisce nel canale

Sesso in auto con disavventura per due giovani della provincia di Pordenone. Sabato notte erano andati alla discoteca Palmariva di Fossalta di Portogruaro. Dopo la serata, la coppia ha pensato di appartarsi in auto per fare sesso, nel parcheggio della discoteca.

Sesso in auto, ma veicolo senza freno a mano finisce in un canale

Il ragazzo però si è dimenticato di azionare la leva del freno a mano. Così l’auto ha iniziato ad avanzare finendo nella scarpata del canale che circonda il parcheggio del Palmariva. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco da parte di altri ragazzi che si trovavano nei dintorni. La squadra è riuscita a portare in salvo la coppia di giovani. Per loro solo tanta paura anche se l’auto, appoggiata al fondale, difficilmente sarebbe affondata nel corso d’acqua.

