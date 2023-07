Fanno sesso in strada distesi su una fioriera. Lui non si è tolto neanche il casco

Fanno sesso in strada, comodamente, o forse no, distesi su una fioriera. Tutto è avvenuto a Mestre. A raccontare la storia è il Gazzettino.

La scena, ripresa con un telefonino, è poi stata pubblicata sul gruppo Facebook “Sei di Mestre se…”. Il ragazzo, raccontano i testimoni, non si è neanche tolto il casco.

Il racconto dei testimoni

“Quella donna la conosciamo bene – raccontano i residenti -. È dell’est ed è ben diversa dalle prostitute cinesi che sono stabilmente da queste parti, adescano i clienti e si spostano più lontano. No, lei è così e abbiamo visto anche noi tutta la scena dalla finestra. Prima si è spogliata e, quando è arrivato quel motociclista, ci hanno dato dentro senza farsi alcun problema. Poi lui è risalito in moto e lei è rimasta qui, seduta sulla stessa fioriera, ripulendosi con quei fazzoletti che sono ancora lì, perché qui non passano mai a pulire”.

“Me li ricordo quei tempi – racconta un’anziana del quartiere spingendo un carrellino per andare a fare la spesa -. C’era più prostituzione ma, almeno, non avevamo a che fare anche con tossicodipendenti e spacciatori. Io ho 73 anni, sono nata ed ho sempre vissuto qui. Ora sono rimasta vedova ed ho deciso di andarmene. Ho preso una casa a Favaro per stare più tranquilla. La mia? Sono riuscita a venderla, anche se ho preso ben poco. Ma qui non si può più stare”.