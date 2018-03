FANO – E’ in corso una massiccia operazione di sgombero a Fano: circa 23 mila persone sono state invitate a lasciare le abitazioni del centro, dopo il ritrovamento di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale. L’emergenza è scattata in quanto la bomba è stata innescata accidentalmente durante i lavori in un cantiere dell’Aser, in viale Ruggeri, sul lungomare Sassonia.

Sono stati mobilitati gli artificieri della Marina militare per neutralizzare l’ordigno. Debbono essere allontanate le persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba. La decisione è stata adottata dalla prefettura di Pesaro.

A Fano sono stati sgomberati l’ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria. Bloccati anche i treni dalle 21:30, dato che la stazione (come l’ospedale) si trova nella zona di pericolo. Lo stop non interessa invece l’autostrada A14. Le zone da evacuare a Fano sono il lungomare di Sassonia, il centro storico e la periferia a sud del centro.

La bomba sarà fatta brillare in mare, con un’operazione congiunta tra Esercito Italiano e Marina Militare. Con una spoletta ritardata, sarà prelevata nelle prossime ore e portata in mare aperto. È quanto si apprende dal Comune di Fano.

Il sindaco di Fano, Massimo Seri, ne ha dato comunicazione via Facebook con un video.