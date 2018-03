Fano, la bomba della seconda guerra mondiale messa in sicurezza in mare. Pericolo cessato

FANO – “Il pericolo è cessato, l’ordigno è a due miglia al largo di Fano”. Lo ha detto il sindaco Massimo Seri. La bomba, messa in sicurezza dagli artificieri dell’Esercito e della Marina Militare, resterà in mare almeno 144 ore (il tempo massimo per l’eventuale esplosione) prima della distruzione.

“E’ terminata la fase più delicata, tra mezz’ora l’operazione di rimozione dell’ordigno sarà completata e si torna alla normalità”. Tira un sospiro di sollievo dopo ore di tensione, il sindaco di Fano dopo il completamento dell’imbragatura e del trasferimento in acqua della bomba – un ordigno della seconda guerra mondiale, di fabbricazione inglese, 1,10 metri di lunghezza, carico di oltre 225 kg di tritolo – trovata ieri durante i lavori della multiservizi Aset per realizzare uno scolmatore vicino alla spiaggia Sassonia.

Dopo il ritrovamento da diversi quartieri di Fano – il centro storico, la zona Sassonia e la periferia sud – circa 23 mila persone erano state completamente evacuate e ospitate da parenti o in palestre e parrocchie della città.

Era stata evacuata anche la stazione e, parzialmente, l’ospedale Santa Croce. Era stato anche sospeso il servizio di Pronto Soccorso, la circolazione ferroviaria e il traffico aereo per circa due km sopra Fano.