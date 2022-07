Dramma a Fara Gera d’Adda (Bergamo) nella serata di ieri, venerdì 15 luglio. Un 16enne ha perso la vita in seguito allo schianto, avvenuto in via Treviglio all’esterno di un pub. Il ragazzo è stato investito da una Mercedes che stava sopraggiungendo. Due ragazze, una di 16 e una di 17 anni, sono rimaste ferite in modo non grave.

Fara Gera d’Adda, investito da un’auto fuori dal pub: muore 16enne

I ragazzi erano sul bordo della carreggiata, in un tratto di strada molto buio come spiegato dal conducente ai carabinieri di Treviglio intervenuti per i rilievi. L’urto è stato inevitabile. Il 59enne si è fermato immediatamente a prestare soccorso ai feriti. Dai controlli effettuati in seguito è risultato negativo all’alcol test e all’esame per le sostanze stupefacenti.

Ad avere la peggio uno dei 16enni, si tratta di Leonardo Caielli, residente a Trezzano Rosa, che ha riportato ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Ferite anche le due ragazze. Immediati i soccorsi. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso di Brescia e sono giunte poi quattro ambulanze. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il 16enne ma le sue condizioni erano disperate e si è spento prima del trasporto all’ospedale.

Incidente a Fara d’Adda, ferite altre due ragazze

La 16enne e la 17enne invece sono state invece trasportate in codice giallo in ambulanza all’ospedale San Raffaele di Milano. Illeso il quarto componente del gruppo.Sul posto per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Pioltello.