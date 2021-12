Tragico incidente la mattina di Natale a Farigliano in provincia di Cuneo. Sabrina Viale, una donna di 55 anni orginaria di Borgo San Dalmazzo, poco dopo il ponte sul Tanaro lungo la strada provinciale 9 ha perso il controllo della sua auto finendo contro il cancello di un’abitazione.

Farigliano (Cuneo): 55enne perde il controllo dell’auto e finisce contro una cancellata

La donna è stata accompagnata in ospedale al Santa Croce di Cuneo in gravisisme condizioni ed è morta poche ore dopo il ricovero. A bordo dell’auto c’era anche la figlia di 27 anni che è rimasta ferita non in gravi condizioni. Nell’incidente è riamsta coinvolta anche un’altra auto.

Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Mondovì per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti dalla strada. Sul posto anche i Carabinieri di Fossano. La strada è stata bloccata per permettere lo svolgimento delle