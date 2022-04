Consumano un rapporto sessuale tra le tombe del cimitero di Fasano in provincia di Brindisi. Nessuno lo viene a sapere ma nel loculo scelto vengono lasciate delle tracce dell’amplesso consumato. Si tratta di un contraccettivo con al suo interno evidenti tracce biologiche.

Fasano (Brindisi), rapporto consumato all’interno di un loculo del cimitero

Il rapporto è stato consumato in uno dei loculi vuoti siti al piano seminterrato della cappella di una confraternita. Il profilattico è stato trovato da un addetto alla manutenzione del cimitero. E non è finita qui: a distanza di alcuni giorni un altro profilattico è stato trovato da un’addetta alle pulizie in una delle fioriere poste all’esterno della cappella dove riposano i soci e i familiari di un’altra confraternita.

Pur non avendo trovato alcuna prova all’interno del loculo, è sempbrato evidente a tutti che nel cimitero vengono consumati rapporti sessuali.

Entrare nel cimitero è facile

Il problema è che entrare nel cimitero è molto facile. Il cimitero è stato aperto da poco. Al suo interno sono state realizzate già diverse nuove tombe. Malgrado ciò la struttura è priva di porta. Entrrare quindi durante l’orario di chiusura è un gioco da ragazzi. Il problema non è stato ancora risolto malgrado sia stato segnalato diverse volte alle autorità competenti.