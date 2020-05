Fase 2 Cagliari, sindaci città metropolitana: no riaperture da 11 maggio (Foto archivio ANSA)

CAGLIARI – I sindaci della Città Metropolitana di Cagliari non riapriranno le attività e i negozi dall’11 maggio nella fase 2 dell’emergenza coronavirus.

Se le altre regioni anticipano le riaperture per la fase 2, la città Metropolitana di Cagliari sceglie la cautela.

La decisione è stata presa all’unanimità dai sindaci dei 17 comuni e sostengono che la decisione vada presa nella “più totale sicurezza”.

Anche, dicono, “avendo a cuore la sorte delle innumerevoli piccole imprese per le quali la riapertura è cruciale”.

Per questo motivo, rispetteranno le date indicate nel dpcm del 26 aprile emesso dal governo Conte e non andranno incontro ad anticipazioni.

Nella nota diffusa, i sindaci spiegano che decideranno quando riaprire sulla base dei dati della Regione Sardegna sui contagi.

Per poter aprire le attività indicate nell’ordinanza regionale del 2 maggio scorso, “i comuni che presentano un indice di trasmissibilità Rt uguale o inferiore a 0,5 si adopereranno affinché tali attività possano tornare operative”.

I sindaci ribadiscono la necessità di considerare la Città metropolitana di Cagliari come un unico territorio in cui consentire gli spostamenti intercomunali.

Inoltre, auspicano inoltre che il governo centrale insieme agli enti preposti, come ad esempio l’Inail, definiscano al più presto i protocolli di sicurezza per la riapertura. (Fonte: ANSA)