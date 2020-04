Fase degli altri. In mascherina a Parigi (Ansa)

ROMA – In Norvegia riaprono le scuole, in Spagna si permette ai bambini di uscire a giocare e in Croazia riprendono le attività: la ‘fase due’ della pandemia di Covid-19 cambia da Paese a Paese.

Tutti i governi hanno chiuso, più o meno, allo stesso modo ma ora fanno valutazioni diverse su come ripartire.

L’Italia, che in Europa ha avuto finora il confinamento più lungo, resta molto cauta verso il ritorno alla normalità con i provvedimenti annunciati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che varranno a partire dal 4 maggio.

In Gran Bretagna, invece, il premier Boris Johnson, tornato in pubblico per la prima volta da quando era stato ricoverato dopo il contagio ha comunicato che “non ci saranno allentamenti al lockdown”.

Per ora non sono previsti allentamenti nemmeno nei Paesi Bassi né in Irlanda.

Albania

Negozi e tribunali saranno riaperti questa settimana e le persone potranno rimanere fuori per più degli attuali 90 minuti al giorno. Sulle scuole si deciderà la prossima settimana.

Austria

Grandi negozi, centri commerciali e parrucchieri riapriranno dal primo maggio.

I ristoranti e gli hotel potrebbero riaprire da metà maggio se la curva dei contagi sarà confermata.

Belgio

Ha annunciato un piano per consentire l’apertura dei negozi dall’11 maggio, con la riapertura delle scuole la settimana successiva, ma con limiti al numero di alunni in ogni classe

Croazia

Sono stati riaperti quasi tutti i negozi. Sono tornati operativi anche i trasporti pubblici.

Francia

La strategia di allentamento sarà presentata domani al Parlamento. ​Sono state individuate diciassette priorità per far uscire il Paese dal blocco che dura fino all’11 maggio.

Sono previsti la riapertura delle scuole, il ritorno al lavoro delle aziende e la ripartenza dei trasporti pubblici.

Cornice unica che ammetterà deroghe territoriali.

Germania

Alcune misure sono state allentate la scorsa settimana, portando ad un aumento dell’attività sociale che ha preoccupato alcune autorità sanitarie.

Da oggi mascherine obbligatorie nei negozi e sui mezzi pubblici in quasi tutti i Laender ​

Grecia

Da oggi riaprono uffici comunali e tribunali, seguiranno, in settimana, i negozi.

Il lockdown dura fino al 4 maggio.

Norvegia

Una settimana dopo i ‘barnehager’ – nidi e scuole materne – sono tornati in classe anche i bambini delle scuole elementari.

Il requisito è che siano un massimo di 15 alunni per ogni classe, della fascia di età tra i 6 e 10 anni.

Vietati fino a settembre i grandi eventi, ma il 30 aprile se deciderà su quelli con meno di 500 partecipanti.

Portogallo

Primi allentamenti da inizio maggio, poi ulteriori ogni quindici giorni

Repubblica ceca

Riaperte da oggi le università.

I viaggi non essenziali sono ora consentiti come lo è l’assembramento in gruppi inferiori a 10 ma le mascherine sono obbligatorie in pubblico. ​

Spagna

I bambini possono uscire di casa una volta al giorno accompagnati da un adulto. Il governo prevede di consentire l’allenamento e le passeggiate all’aperto dal 2 maggio, a condizione che il tasso di contagi continui a rallentare.

Svizzera

Aperte alcune attività, tra cui i parrucchieri e i venditori di fiori, ma la fase successiva inizia l’11 maggio, con il rientro a scuola dei bambini delle elementari e la riapertura di tutti i negozi. (fonte Ansa)