MILANO – Una folla di ragazzi e senza mascherina passeggiano all’ora dell’aperitivo nella zona dei Navigli della Milano in fase 2 e martoriata dal coronavirus.

Ad appena 4 giorni dall’allentamento delle misure di lockdown per l’Italia, e per la Lombardia che è stata la regione più segnata dalle vittime, troppa la gente in giro.

Moltissimi ragazzi sono stati filmati mentre passeggiano o siedono nei pressi dei Navigli, molti dei quali senza mascherina.

Un modo per tornare a frequentare una delle zone più famose della movida milanese, simbolo anche dell’irresponsabilità per la libertà appena ritrovata.

Gli epidemiologi sono stati chiari: cautela anche in fase 2 o un nuovo lockdown sarà necessario entro un mese.

Una situazione che non sembra essere stata compresa proprio da chi vive più vicino alla tragedia.

Sui social network le polemiche e le critiche non sono mancate per come Milano affronta la fase 2.

C’è chi si rivolge direttamente al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, invocando controlli sui Navigli.

“Con la scusa del takeaway tutti i bar a fare cocktail e vendere birra… e pieno di gente senza mascherine”, scrive un utente su Twitter.

E poi affossa: “Il famoso primo weekend di marzo non vi ha insegnato niente?”.

Anche su Facebook non sono mancate le lamentele, con commenti duri postati ad esempio sotto un video nel gruppo ‘Locale dei Navigli’.

In particolare, molti si lamentano della mancanza di controlli.

“I vigili – scrive Daniele Q. con una punta di sarcasmo – sono a fare le multe agli imprenditori onesti che manifestano pacificamente rispettando la distanza di sicurezza…”. (Fonte: ANSA)