ROMA – Bus e metro operativi fino alle 23.30, obbligo di mascherina e capienza dimezzata su ogni mezzo.

Queste le novità per la Fase 2 dei trasporti a Roma. Le misure sono contenute in un’ordinanza varata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e frutto di un confronto tra Regione, Comune e prefettura.

L’ordinanza, che norma il trasporto dal 4 maggio a Roma e nella Regione, prevede l’installazione di dispenser con gel igienizzante nelle stazioni e sui mezzi a lunga percorrenza.

L’ordinanza prevede anche l’installazione di marker per segnalare i posti off limits nelle vetture e stabilisce a questo proposito un’occupazione del 50% della capienza massima delle vetture.

E’ stabilito che il conducente che “rileva il raggiungimento della misura massima stabilita” può non effettuare la fermata successiva.

Viene eliminata la vendita di biglietti a bordo e anche il ricircolo dell’aria condizionata.

I flussi dei passeggeri nelle stazioni saranno monitorati da telecamere e incanalati in percorsi per garantire il rispetto delle misure di sicurezza che sui mezzi sono nella misura di un metro tra un passeggero e l’altro. (Fonte: Ansa).

Fase 2 uffici Campidoglio dopo 8 maggio a turni

La Fase 2 in Italia scatterà il 4 maggio ma il piano di riapertura degli uffici comunali a Roma che offrono servizi al pubblico potrebbe arrivare solamente nel corso della settimana successiva.

In una circolare redatta dal direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti, e dal direttore del personale, Angelo Ottavianelli, si legge che “le ipotesi di piano delle riaperture dovranno essere elaborate” dai dirigenti “per ciascuna struttura e trasmesse entro e non oltre venerdì 8 maggio” in modo che “sia possibile la loro tempestiva valutazione ed unificazione per l’intera macrostruttura”.

Le direttive per gli uffici comunali aperti al pubblico, dunque, arriveranno dall’11 maggio in poi.

La riapertura dei servizi, chiarisce il documento, avverrà “in fasce antimeridiane e pomeridiane, da realizzarsi ricorrendo alla flessibilità oraria in entrata del personale”.

L’accesso degli utenti agli sportelli dovrà avvenire “quando possibile, esclusivamente tramite prenotazione telefonica”.

Tra i criteri di cui i piani dovranno tenere conto l’ingresso contingentato nel numero di utenti e diversificato per fasce orarie “in modo da evitare sovrapposizioni di accessi e creare sovraffollamenti”.

La modalità dello smart working a tempo pieno verrà privilegiata per “i dipendenti maggiormente esposti per patologie pregresse, a rischio contagio”, per i coniugi con “lavoratore attivi” e per chi ha “figli minori di 14 anni”. (Fonte: Agi).