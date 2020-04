ROMA – “I trasporti urbani saranno rivoluzionati per andare incontro alle nuove esigenze e prevenire eventuali contagi. Il distanziamento sociale sarà necessario, così come l’invito ad usare mascherine e guanti, e dovremo prevedere una riduzione importante del numero di posti a disposizione sui mezzi pubblici per evitare affollamenti”: lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Instagram.

“Questo elemento potrebbe spingere molti di noi a scegliere le auto per andare a lavoro – prosegue Raggi – ma, se non vogliamo ingolfare di macchine la nostra città, dobbiamo lavorare principalmente per ridurre le necessità di spostamento delle persone. Continueremo a ricorrere allo smart working, il lavoro da casa, laddove possibile. Dovremo differenziare gli orari di apertura e chiusura degli uffici pubblici rispetto a quelli degli esercizi commerciali, prevedendo anche orari esclusivamente pomeridiani o l’implementazione dei giorni di apertura per alcune attività”.

La sindaca ricorda che “dallo scorso anno a Roma abbiamo avviato una sperimentazione per differenziare gli orari di alcune facoltà universitarie da quelli di apertura delle attività commerciali e di inizio delle lezioni a scuola: ha funzionato. Ora dovremo estenderlo a tutta la città e tutte le attività. Tutte queste novità, le concorderemo con gli operatori economici e con le parti sociali ma, per riuscire, questo sistema ha bisogno della collaborazione di tutti”. (Fonte: Agi)