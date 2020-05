Fase 2 a Roma, strisce blu tornano a pagamento ma ztl restano aperte

ROMA – Da oggi, 4 maggio, tornano a pagamento la sosta sulle strisce blu nelle strade di Roma “e, per chi non ha un abbonamento Metrebus, i parcheggi di interscambio” fa sapere l’Agenzia per la Mobilità.

“I parcheggi di interscambio – prosegue la nota – sono aperti con orario compatibile a quello del servizio metroferroviario: apertura ore 5.15, chiusura ore 0.30.

Le zone a traffico limitato (Ztl) Trastevere, Tridente e Centro Storico restano non attive”.

Gasparri: “Virginia Raggi non ripristini strisce blu”

“La Sindaca aveva promesso ai romani, anche dietro sollecitazione di Forza Italia, che il pagamento della sosta sulle strisce blu sarebbe stato sospeso per tutto il periodo dell’emergenza” ha dichiarato Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale.

Oggi l’emergenza non è passata, si raccomanda massima attenzione e di tenere alta la guardia, e dalla Sindaca arriva pronta l’ennesima smentita: ripristinate le tariffe orarie per la sosta di vetture e motocicli nelle aree dedicate.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad atteggiamenti incomprensibili e inaccettabili da parte del Campidoglio: si parla di aiuti concreti e proprio quando iniziano le prove generali per una lenta ripartenza, la Raggi si fa trovare pronta a chiedere balzelli ai romani per un servizio che deve continuare a essere gratuito.

Le persone si spostano per comprovati motivi di necessità. Vanno quindi sostenuti.

Lo dicono anche gli amici della Raggi al Governo, che coerenti con il migliore costume pentastellato, prima promettono e poi smentiscono se stessi, dando prova di incapacità e pressapochismo.

La Sindaca dia un segnale ai romani, ripristini la gratuità delle soste nelle strisce blu.

E’ un atto dovuto verso cittadini che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e vanno aiutati, non vessati”. (fonte ANSA)