Fase 2, dai trasporti agli uffici fino alle passeggiate. Cosa accadrà dal 4 maggio

ROMA – La Fase 2 che comincerà il 4 maggio, ridisegnerà il modo di vivere. Dagli orari di apertura di esercizi commerciali e uffici, ai trasporti. Ma anche il ritorno delle passeggiate. Il governo sta lavorando alle regole che consentiranno la riapertura del Paese dopo l’isolamento forzato per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Tra le ipotesi al vaglio, riporta Quotidiano.net, la riduzione dell’orario di apertura degli alimentari e dei supermercati, con ingressi contingentati, per impedire le uscite in tarda serata.

I trasporti, sono il nodo cruciale, in vista del ritorno al lavoro di gran parte dei cittadini. È allo studio l’apertura stabile delle zone a traffico limitato per alleggerire la rete di bus e metropolitane, ma si stanno prendendo in esame anche altre soluzioni.

Sicilia e Calabria saranno collegate soltanto con quattro traghetti, con imbarco consentito soltanto ai viaggiatori a piedi, in auto o moto e vietato ai pullman. La Sardegna sarà off limits: i voli privati possano decollare solo per motivi fondati lavoro e salute, autorizzati dal presidente della Regione.

Bar e ristoranti: per aiutare il settore, particolarmente colpito, si è deciso di programmare una riapertura anticipata affiancando le consegne a domicilio alla possibilità di preparare cibi da asporto.