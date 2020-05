ROMA – Distanza di sicurezza di un metro e obbligo di mascherina, anche di stoffa.

Sono i pilastri delle linee guida sul trasporto pubblico locale in sicurezza a partire dalla cosiddetta Fase 2 che avrà inizio lunedì 4 maggio.

Lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in una riunione telefonica con le associazioni del trasporto pubblico locale Anav Astra e Agens.

Riunione che ha avuto al centro il tema dei flussi, che sarà analizzato costantemente.

Martedì ci sarà un altro incontro post-riapertura per l’analisi dei flussi e un debriefing dopo un giorno di riapertura.

Ribadite le norme di sicurezza: distanza di sicurezza di un metro e obbligo di mascherina anche di stoffa.

E poi, “possibilità che ad aiutare i flussi di persone a terra nelle stazioni arrivino dei volontari della protezione civile, misure di aiuto per i non vedenti (l’accompagnatore del non vedente può ovviamente non rispettare il metro di distanza rispetto all’assistito), importanza dell’autoregolamentazione da parte degli utenti quindi sottolineati gli aspetti di responsabilità civile”.

È stata anche ribadita mercoledì l’inserimento nel decreto del contributo per l’acquisto di mezzi per la mobilità alternativa, prossima ordinanza d’intesa con Mise per riaprire i negozi di bici (attenzione, non di articoli sportivi solo per la vendita di bici e mobilità alternativa come monopattini e bici a pedalata assistita, segway). (fonte AGI)